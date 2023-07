Inizio di settimana rovente su tutta Italia? Anomalie clamorose

Fa caldo, molto caldo su buona parte d'Italia e anche i primi disagi non mancano a causa dell'afa opprimente sulle coste del sud e delle isole maggiori. Ma, come più volte ribadito, l'ondata di caldo è letteralmente appena cominciata.

Nel week-end ci sarà una ulteriore accelerazione delle correnti sub-tropicali che traghetteranno sull'Italia masse d'aria davvero calde, solitamente arrivate dalle nostre parti solo in occasioni delle ondate di caldo storiche del passato. La giornata di domenica sarà caldissima da nord a sud, tanto che i 40°C potrebbero essere raggiunti e superati su tante regioni come visto in questo articolo.

Anche l'avvio della prossima settimana rischia di proseguire sulla stessa scia. Anzi, pare che le temperature possano salire ancor di più. Tra 17 e 18 Luglio diventa sempre più probabile l'arrivo di un "fiume" d'aria calda sub-tropicale molto ben evidente anche dalle temperature previste a 1500-1600 metri circa. Troviamo valori vicini ai +28°C avvolgere le isole maggiori e intenzionate a compiere chilometri verso l'Italia peninsulare.

Queste isoterme così alte in alta quota si tradurranno in temperature esagerate al suolo, diffusamente comprese tra i 37 e 40°C sul centro-sud e le isole maggiori. Nei settori interni di Sardegna, Siclia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania la colonnina di mercurio potrebbe salire ulteriormente, fino a sfiorare temperature tra i 42 e 44°C. Insomma è chiaro che andiamo incontro ad uno dei periodi più caldi degli ultimi anni.