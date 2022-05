Improvviso stop al GRANDE CALDO la prossima settimana

Sta per cominciare una nuova intensa ondata di caldo, la quale porterà i termometri bel oltre le medie stagionali da nord a sud. Il caldo africano si farà sentire soprattutto su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata e Lazio, dove ci aspettiamo picchi di 34-36°C nei settori interni. Caldo anche al nord, seppur in maniera più contenuta e in un contesto più variabile.

Ma quanto durerà l'ondata di caldo? Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici si prospetta un nuovo cambio del tempo ad inizio prossima settimana. Si conferma, quindi, l'andamento abbastanza dinamico dell'atmosfera sull'Europa, in linea con quanto previsto il mese scorso.

Dopo questi 5 giorni di caldo intenso e tempo prevalentemente stabile, dovremo fare i conti con un nuovo peggioramento del tempo ed un calo improvviso delle temperature. In particolare da lunedì 6 giugno acquazzoni e temporali potrebbero diventare via via più presenti e diffusi su gran parte del nord, per poi estendersi anche alle regioni centrali e meridionali tra 7 e 9 giugno.

Le temperature, in tal caso, scenderebbero fino a riportarsi attorno alle medie del periodo o appena al di sopra (segnando comunque un calo vertiginoso, considerando che in settimana raggiungeremo temperature di almeno 7-9°C oltre le medie).