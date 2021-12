Il tempo di GENNAIO 2022, ecco cosa potrebbe succedere

Il passaggio di una perturbazione più organizzata viene attualmente previsto dai modelli tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio , con precipitazioni in arrivo lungo la fascia alpina, sulle regioni di nord-est, il medio e basso Adriatico. Ecco la probabilità della pioggia prevista dal modello americano per mercoledì 5 :

Il transito di questo impulso di instabilità sarà seguito da un raffreddamento della temperatura causato da una rotazione del vento dai quadranti settentrionali. Anomalie di temperatura alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) , previste dal modello americano sull'Europa per giovedì 6 gennaio in cui si evidenzia un rientro dei valori nella media ma anche la posizione invadente dell'anticiclone oceanico:

