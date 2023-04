il tempo di aprile: freddo fuori stagione, poi anche la pioggia?

ANALISI ATTUALE E TENDENZA SUCCESSIVA: Strascichi di inverno si prolungano nel mese di aprile, il secondo della primavera meteorologica. In effetti la circolazione prevista in Europa nella prima metà del mese, almeno apparentemente è più simile all’inverno che alla primavera, anche sotto il profilo delle temperature. La causa di tutto questo affonda radici lontane nel tempo; bisogna infatti guardare al potente riscaldamento stratosferico polare occorso attorno la metà di febbraio 2023. Questo potente evento di stratwarming diluisce i suoi effetti anche nel periodo primaverile, favorendo blocchi anticiclonici sull’oceano Atlantico e discese di aria insolitamente fredda verso le latitudini meridionali d’Europa.

Dopo il Favonio del weekend al nord e l’instabilità al sud, l’arrivo della nuova settimana è contraddistinta da una discesa di aria molto fredda che dopo aver conquistato i paesi dell’est Europa e i Balcani, raggiunge anche l’Italia. Tra martedì 4 e domenica 9 aprile ci aspetta un periodo di temperature inferiori alla media del periodo. Valori vicini allo zero saranno probabili soprattutto mercoledì e giovedì nelle vallate alpine e appenniniche, fino a bassa quota. Venti tesi di Grecale soffieranno lungo i versanti adriatici, nonché sul medio e basso versante tirrenico.

Anomalia di temperatura rispetto alla media climatica di riferimento, calcolata dal modello americano GFS per mercoledì 5 aprile, freddo pungente mattutino nelle vallate interne fino a bassa quota:

Nel lungo termine (da domenica 9 fino a metà mese) le soluzioni previsionali ipotizzano sostanzialmente due evoluzioni: una di tipo instabile depressionario che coinvolgerebbe anche i paesi dell’Europa occidentale, con lo sviluppo di un potente anticiclone sulla Penisola Scandinava. Questo anticiclone nel suo fianco meridionale sarebbe percorso da aria fredda in arrivo dall’est Europa e dalle correnti instabili oceaniche. In questo ambiente favorevole potrebbero nascere e svilupparsi alcuni corpi nuvolosi diretti ai paesi affacciati al Mediterraneo.



Ecco l'ipotesi di tempo instabile per la seconda decade di aprile calcolata dal modello americano GFS . La previsione si riferisce a sabato 15 aprile:

Altre soluzioni previsionali ipotizzano invece un nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa, con un nuovo, evidente contributo subtropicale. Questa ipotesi viene valutata soprattutto dal modello europeo ECMWF , al quale si riferisce la previsione mostrata qui sotto e riferita a giovedì 13 aprile:

CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere sarà contraddistinto da temperature piuttosto fredde e con un trend ancora avaro di pioggia e neve sulle regioni del nord. Gran parte della settimana attuale trascorrerà sotto condizioni meteo instabili specie al meridione e sui versanti adriatici, con occasioni di pioggia e neve fino a bassa quota.



Speranze di pioggia per il nord restano sempre confinate a lungo termine e non appaiono ancora confermate.