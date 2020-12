Il METEO punto: MALTEMPO insistente per molti giorni e al nord da lunedì ritorno del FREDDO

** FINE SETTIMANA è confermata una forte ondata di maltempo sull'insieme del Paese ma le temperature rimarranno miti quasi ovunque, tranne all'estremo nord-ovest, a causa dell'insistenza di venti sciroccali. Piogge e temporali entro domenica non risparmieranno nessuna regione, nevicherà sull'arco alpino a partire dalle quote medie, più in alto sulle Prealpi venete e friulane.

***NEVE copiosa sulle Alpi tra sabato e domenica ma, complice lo Scirocco, solo a partire dai 1200-1400m sui settori centro-orientali, già dai 600-800m sui settori occidentali. A 2000m potrebbero anche raggiungersi di 150-170cm complessivi.

***FREDDO: tornerà al nord già da lunedì in concomitanza con il passaggio di un impulso freddo che riporterà la neve a quote anche inferiori ai 700-900m a partire da ovest. Un po' di freddo per l'Immacolata potrebbe tornare anche nelle zone interne del centro con limite della neve a 1000m.



****PERTURBAZIONI: seguiteranno a transitare numerose anche nel corso della prossima settimana sull'Italia, perché la circolazione sull'Europa rimarrà depressionaria. Non è escluso che, in seno ad uno dei passaggi previsti, la neve possa tornare a cadere sulle pianure del nord.



****ANTICICLONE: solo dopo la metà del mese potrebbe affacciarsi una tregua anticiclonica parziale, ma non per tutto il Paese. E' solo un'ipotesi, seguite tutte le nostre rubriche con gli aggiornamenti dettagliati!