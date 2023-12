Il meteo del fine settimana: dal FREDDO all'ALTA PRESSIONE; cosa succederà sul nostro Paese?

Durante il prossimo fine settimana avremo sull'Italia e su buona parte del nostro Continente l'avvento di un potente anticiclone che i modelli avevano inquadrato con largo anticipo. Tutto ciò sarà preceduto da una moderata ondata di freddo che colpirà essenzialmente le regioni adriatiche, le aree interne e il meridione tra venerdi 15 e sabato 16 dicembre.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali della giornata di sabato 16 dicembre:

Punte di -4° alla medesima quota saranno possibili lungo il versante adriatico, le aree interne dell'Italia centrale ed alcune aree del meridione. Il freddo verrà accentuato dalla forte ventilazione settentrionale che tenderà ad instaurarsi sull'Italia a partire dalla giornata di venerdi 15 dicembre.

Avremo anche alcune spruzzate di neve a quote anche abbastanza basse. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 16 dicembre:

Ecco le spruzzate di neve attese sull'Appennino Abruzzese, Molisano, sulla Lucania e la Puglia oltre i 600-700 metri, accompagnate da forti venti da nord-est. Qualche nevicata sarà possibile anche nel nord della Sicilia sopra gli 800-1000 metri, mentre a quote inferiori sarà ovviamente pioggia. Su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e relativamente freddo.

Nella giornata di domenica 17 dicembre avremo l'inglobamento anticiclonico quasi completo dell'Italia. Ecco la situazione sinottica attesa per le ore centrali della giornata festiva:

Un vistoso aumento termico avverrà soprattutto in quota al nord e al centro, mentre sulle bassure graveranno inversioni termiche, nebbia, freddo e smog. Un po' di variabilità sarà ancora presente sulle estreme regioni meridionali dove sarà ancora possibile qualche rovescio, ma in un contesto mite. Ventilazione in calo su tutta l'Italia a parte residui rinforzi da nord-est al meridione.

