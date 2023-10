Il MECCANISMO PERVERSO dell'ALTA PRESSIONE: ci aspetta un altro week-end ESTIVO

Non ci siamo, ma proprio per niente. Siamo consapevoli che il sole e il bel tempo facciano piacere alla maggior parte della popolazione, ma avere simili temperature ed un regime pluviometrico azzerato nel cuore dell'autunno significa alterare completamente gli equilibri della natura. Tra l'altro, la maggior parte della pioggia sul nostro Paese cade proprio nel periodo autunnale. Se non piove adesso è assai probabile che il deficit idrico venga trascinato per tutto l'anno, tranne palliativi magari intensi, ma poco ultili.

L'alta pressione non se ne andrà...anzi, come se non bastasse si rafforzerà ulteriormente nel prossimo week-end. Il meccanismo perverso che consente a questo mostro di vivere ed alimentarsi è spiegato in questa mappa. Si tratta delle temperature a 1500 metri previste in Europa per le ore centrali di domenica 8 ottobre:

Un fiume d'aria bollente proveniente direttamente dal tropico continuerà ad usare la Penisola Iberica come rampa di lancio per propagarsi a quasi tutta l'Europa centro-meridionale; immaginate una grande vela che si gonfia continuamente di aria bollente che continua ad affluire senza sosta da quel punto. Ecco l'alta pressione che ci sta interessando!

Fin tanto che non si modificherà il quadro barico generale, non sarà possibile uscire da questa situazione, soprattutto fin tanto che sarà presente una grande mole di depressioni in Atlantico.

Le conseguenze di questo stato di cose sono le seguenti: la prima mappa mostra le temperature al suolo previste alle ore 14 di sabato 7 ottobre (possiamo omettere la mappa dei fenomeni perchè sarà quasi tutto sereno):

Ecco servito l'ennesimo sabato estivo nel cuore dell'autunno. Punte di 28-29° si sprecheranno in Italia, con la possibilità di raggiungere addirittura i 30°.

Anche domenica 8 ottobre la situazione termica sarà quasi invariata rispetto al sabato:

Valori quasi ovunque sopra i 25°, con diffuse punte di 28-29°. Vedremo se nella seconda dacade questa situazione troverà termine, continuate a seguirci.

RIASSUMENDO: L’autunno sembra essere scomparso dal nostro Paese e da gran parte dell’Europa. Un’alta pressione tenace e potente sta portando aria bollente dal tropico, creando una situazione climatica anomala e preoccupante. Le temperature sono da record, sia in quota che al suolo, con valori tipici dell’estate e anche superiori. Le piogge sono quasi del tutto assenti, con il rischio di compromettere le risorse idriche e gli equilibri della natura. Questo fenomeno è dovuto a un fiume d’aria bollente che si origina nel tropico e si propaga verso l’Europa, usando la Penisola Iberica come rampa di lancio. Finché non ci sarà una modifica del quadro barico generale, non sarà possibile uscire da questa situazione.

