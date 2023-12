Il MALTEMPO tornerà a metà settimana in Italia, vediamo dove

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia nel pomeriggio di mercoledi 13 dicembre:

Ecco la perturbazione che si staglierà sulle regioni settentrionali della nostra Penisola. Sarà preceduta da correnti molto miti di matrice sud-occidentale e seguita da aria relativamente fredda proveniente dal nord Atlantico.

Gli effetti di questa perturbazione saranno abbastanza modesti in Italia, ma comunque presenti. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 13 dicembre:

Rovesci al nord-est, nevosi oltre i 1500-1600 metri con quota neve in progressivo calo. Pioviggini sulle pianure del nord associati a fenomeni nebbiosi. Rovesci si faranno vedere anche nelle aree interne della Toscana e sull'Umbria, mentre qualche piovasco si attiverà sulla Sardegna ed a seguire sulla Campania.

Su tutte le altre regioni avremo un clima variabile e generalmente mite, senza la minaccia di precipitazioni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di giovedi 14 dicembre:

Rovesci su Sardegna, basso Tirreno, nord Sicilia, Abruzzo, Molise e Puglia con qualche nevicata oltre i 1600-1700 metri. Al nord invece situazione in miglioramento stante la presenza di una ventilazione più secca dai quadranti settentrionali che dovrebbe spazzare via le nebbie in pianura. Moderato calo termico ad iniziare dalle regioni settentrionali.

