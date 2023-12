Il MALTEMPO di venerdi e sabato - gli ultimi AGGIORNAMENTI

Decisa smorzata questa mattina da parte di quasi tutte le elaborazioni circa il peggioramento che avrebbe dovuto interessare l'Italia tra venerdi 8 e sabato 9 dicembre. Qualcosa per fortuna è rimasto, ma stiamo parlando realmente delle briciole rispetto a ciò che veniva previsto qualche giorno fa. La colpa ovviamente è dell'alta pressione che ha una fretta indiavolata di rimontare sul Mediterraneo.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di venerdi 8 dicembre:

Qualche precipitazione si farà vedere al nord-ovest, specie sulla Liguria, dove potrebbe nevicare sui versanti padani oltre i 300-500 metri, ma si tratterà di nevicate deboli. Qualche fiocco senza accumulo non si esclude anche sul basso Piemonte e la bassa Lombardia. Più a nord le precipitazioni non dovrebbero arrivare.

Piogge anche tra la Corsica e la Sardegna, forse qualche goccia di pioggia anche lungo le coste della Toscana, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 9 dicembre:

Fenomeni residui al mattino sul nord-ovest in via di attenuazione. Qualche pioggia possibile sulle Isole e sul medio Adriatico, per il resto tempo asciutto.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località