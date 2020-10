Il MALTEMPO di GIOVEDI in Italia

La breve tregua che sta usufruendo l'Italia in queste ore non avrà vita lunga. Da ovest è in arrivo una nuova perturbazione che inizierà a dare effetti domani (mercoledi) sulla Sardegna ed i settori di ponente, per poi estendersi a gran parte d'Italia nella giornata di giovedi 15 ottobre.

La mappa sinottica imbastita questa mattina dal modello europeo per la notte tra mercoledi 14 e giovedi 15 ottobre risulta molto indicativa:

Da notare la posizione anomala dell'alta pressione ubicata ad ovest della Scandinavia. Il Mediterraneo resterà inserito in una circolazione depressionaria con minimo principale centrato tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno. Di conseguenza, la previsione di tempo perturbato per molte regioni pare scontata.

Ecco infatti la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'intera giornata di giovedi 15 ottobre sempre secondo il modello europeo:

Dove vedete il colore rosso avremo le piogge piu forti, ovvero su basso Piemonte, Lombardia, Liguria, nord-est, Lazio, Campania, Calabria Tirrenica e Salento. La neve farà la sua ricomparsa sulle Alpi al di sopra dei 1300-1500 metri. Resteranno un po' ai margini di questo abbraccio piovoso la Sardegna orientale, il medio-basso Adriatico e la Sicilia dove le piogge avranno carattere più sporadico.

Temperature al di sotto della media, specie al nord, al centro e sotto le precipitazioni più intense.

