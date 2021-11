Il CICLONE trova nuova forza la PROSSIMA settimana! Il MALTEMPO non molla

Mentre temporali e piogge torrenziali sferzano la Sicilia, possiamo già volgere lo sguardo all'inizio della prossima settimana che, clamorosamente, potrebbe osservare un nuovo rinforzo del ciclone ora presente nel Mediterraneo.

Nonostante siano passati già quattro giorni dalla formazione del suddetto ciclone, con centro di bassa pressione situato tra le Baleari e la Sardegna, l'intero sistema non accenna ad esaurirsi. Anzi, i fenomeni più estremi li stiamo osservando proprio in queste ore sulla Sicilia, dove sono in atto piogge alluvionali (vedi qui le immagini impressionanti dall'agrigentino).

Le forti piogge proseguiranno sino al termine della giornata, mentre domani avremo una generale attenuazione dei fenomeni intensi grazie ad un lento indebolimento dell'intera struttura ciclonica.

Ma come mai il ciclone tenderà nuovamente ad intensificarsi ad inizio prossima settimana? Il responsabile di questo inatteso rinvigorimento sarà un nucleo d'aria fredda e instabile che dal centro Europa irromperà nel Mediterraneo tra domenica e lunedì. Questa perturbazione porterà maltempo al nord ed anche nevicate interessanti sulle Alpi occidentali (come spiegato in questo articolo), ma il obiettivo principale sarà proprio l'attuale depressione nella quale andrà a confluire, favorendone un'intensificazione.

Il nucleo freddo, dunque, assumerà il ruolo di "carburante" ed andrà a rinvigorire l'instabilità all'interno del Mediterraneo per diversi giorni della prossima settimana.

Gli effetti di questa intensificazione della depressione a largo della Sardegna saranno tangibili su molte regioni del centro e del sud: da domenica e soprattutto da lunedì le piogge coinvolgeranno le isole maggiori, il sud Italia ed anche gran parte del versante adriatico.

Come potete osservare dalla mappa delle precipitazioni totali previste fino al prossimo giovedì, dovremo aspettarci piogge diffuse da nord a sud e a tratti rilevanti. Al momento non si preannunciano fenomeni estremi tra domenica e giovedì, ma per identificare nel dettaglio fenomeni di una certa importanza è indispensabile attendere le consuete 24/48 ore.

