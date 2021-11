Devastante alluvione su SCIACCA, auto SPAZZATE VIA dall'acqua [IMMAGINI]

Come purtroppo ampiamente previsto l'estremo sud ha fatto i conti con una severa ondata di maltempo nelle ultime ore, a causa dell'approfondimento di un ciclone a ovest della Sardegna. Il ciclone ha innescato la formazione di un violento "V-shaped storm", ovvero un temporale generato dalla convergenza di aria calda subtropicale e ricca di umidità (proveniente dal basso Mediterraneo) e aria più fresca di origine atlantica.

Dal satellite appare evidente il V-shaped storm sulla Sicilia, mentre il centro di bassa pressione del ciclone è situato ad ovest della Sardegna.

Lo scontro tra le diverse masse d'aria ha innescato moti convettivi eccezionali che hanno favorito la formazione di cumulonembi ricchi di precipitazioni e fenomeni estremi.

A peggiorare la situazione ci ha pensato la stazionarietà dei fenomeni, essendo l'intero sistema ciclonico intrappolato nel Mediterraneo: i nubifragi infatti si susseguono da ieri quasi senza sosta su gran parte della Sicilia occidentale e meridionale. Gli accumuli di pioggia, tra trapanese e agrigentino, hanno superato i 200 mm.

Le immagini che vi mostriamo arrivano da Sciacca, in provincia di Agrigento, colpita in pieno dalle piogge alluvionali. Nel corso della notte è avvenuta l'esondazione dei canali che ha così travolto diverse vie del centro abitato causando danni ingenti.

Decine di automobili sono state spazzate via dalla furia di acqua e fango, ma fortunatamente non vengono segnalati feriti o vittime.