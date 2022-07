I mari attorno all'Italia stanno "BOLLENDO": tutta energia per i TEMPORALI AUTUNNALI?

In queste lunghe giornate di SOLLEONE e di CALDO ANOMALO, il Mediterraneo ha avuto modo di accumulare un surplus notevole di calore. Rispetto alla media trentennale, il Mediterraneo presenta un'anomalia termica positiva di considerevole portata; tale anomalia è stata originata dalle continue ondate di calore che stanno funestando l'Italia dalla metà di maggio. .

Questa è la mappa delle temperature che il mare ha raggiunto nella giornata di ieri, mercoledi 6 luglio:

Non siamo nemmeno alla metà di luglio e il mare ha già raggiunto temperature da capogiro ed in alcuni casi vicino ai 30°. Spiccano i 28° del basso Tirreno e dello Ionio, i 27° dell'Adriatico ed i 26° di gran parte del Tirreno e del Mar Ligure.

Nelle prossime ore i venti settentrionali potrebbero in parte rimescolare questo calderone bollente, ma se guardiamo i modelli di previsione per la seconda decade di luglio, si nota già l'ennesima e forte ondata di caldo.

Cosa può comportare un mare così caldo? Se non intervengono perturbazioni o discese fredde assolutamente nulla o al massimo un aumento del disagio da caldo lungo le aree costiere specie nelle ore notturne.

Qualora nel mese di agosto o ancor più in autunno, dovessero presentarsi perturbazioni o discese fredde, l'eccesso di calore del mare (che è energia termica) verrebbe convertito in energia meccanica (grandine, vento, nubifragi) ed energia elettrica (fulmini). In altre parole, il rischio di fenomeni intensi e potenzialmente alluvionali aumenterebbe in maniere consistente specie lungo le coste (temporali marittimi).

Vedremo quali temperature verranno raggiunte alla fine dell'estate nei nostri mari, sperando che agosto non si presenti bollente come negli ultimi anni.

