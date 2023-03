GROSSO: "parliamoci chiaro, anche aprile potrebbe..."

E' certamente positivo che l'Italia venga raggiunta da nord da impulsi instabili in grado di determinare a macchia di leopardo rovesci e temporali, ma il tutto finisce sempre inserito in un letto di correnti poco favorevoli a far piovere anche al nord-ovest.



In altre parole non si vede mai quella depressione centrata sul settentrione in grado di dispensare piogge rilevanti su quelle zone assetate, nè si vede dall'Atlantico la volontà di porre fine a questa siccità con il passaggio di onde perturbate in serie.



Si continuano così a fare i salti mortali per veder piovere, perchè anche nel momento in cui tutto sembra votato alle precipitazioni, interveniene sempre in un modo o nell'altro l'anticiclone a ridimensionare le fasi perturbate.



Anche nel week-end delle Palme l'instabilità finirà per investire le solite zone del centro e del sud e marginalmente del nord-est e poi la settimana di Pasqua trascorrerà tra l'incognita di un rientro dell'alta pressione e la possibilità che nuovi impulsi freddi possano scorrervi lungo il suo bordo orientale e favorirvi altri passaggi temporaleschi, segnatamente in Adriatico, come si vede qui nella sequenza che vi abbiamo preparato per venerdì 7 aprile:



Ed ecco le conseguenze sul piano precipitativo di venerdì 7 aprile, guarda caso al nord-ovest non poverà:

Per il week-end di Pasqua c'è anche la possibilità di una temporanea rimonta anticiclonica con tempo migliore dalle Alpi alla Sicilia, salvo qualche incertezza in Adriatico e con temperature in aumento, ma l'ipotesi è ancora da verificare, stante il grande caos modellistico:

Durante la seconda decade del mese la media degli scenari del modello americano apre a nuove iniziative atlantiche da ovest, in grado di pilotare magari qualche perturbazione anche a ridosso delle Alpi, ma sono solo ipotesi che potrebbero peraltro essere smentite da un'emissione all'altra:

PARLIAMOCI CHIARO allora: c'è un rischio concreto che anche in aprile, aldilà di queste intrusioni fredde generatrici di locali rovesci o temporali, peraltro sempre sulle solite zone, MANCHI completamente all'appello il passaggio di vere perturbazioni cariche di piogge diffuse? SI, a mio avviso c'è!



E' appena il caso di ricordare che a Milano fino agli anni 90 c'era la grande fiera d'aprile e in quel periodo pioveva quasi sempre, tanto che si diceva: "vai in fiera? Uè, non dimenticare l'ombrello eh?" Sembrano passati secoli...