GROSSO alla radio: in arrivo un vortice gelido dalla RUSSIA

Pochi si aspettavano un simile colpo di coda stagionale, soprattutto in un marzo che ritenevamo votato alle correnti occidentali senza clamorosi scambi di calore, a causa di un vortice polare ancora molto compatto ed attivo, invece la frenata della corrente a getto è arrivata all'improvviso e la Russia ha sperimentato valori termici da record, con un freddo che in molte zone non si ricordava dalla fine del secondo dopoguerra.

Ed ecco che ora, una parte di quel freddo punterà proprio la nostra Penisola, in particolare il settentrione, con una sciabolata fredda che tra venerdì e domenica lascerà il segno.



Ascolta l'editoriale di Alessio Grosso:

https://www.meteolive.it/audio/160321-080.mp3