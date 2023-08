Grande dinamicità meteo: il caldo non mollerà la presa facilmente

Una prima crisi estiva è in dirittura d'arrivo, come più volte accennato nei precedenti editoriali. Ma questa ondata di fresco e temporali certamente non significherà la fine dell'Estate...anzi! La stagione estiva è tutt'altro che agli sgoccioli e potrà avere ancora tanto da dire nelle prossime settimane.

Difatti nelle ultime emissioni modellistiche tornano a prevalere scenari via via più caldi a discapito degli scenari più freschi e perturbazioni. Ma tra tutti i vari scenari certamente non troviamo quello del caldo estremo: insomma l'arrivo del fresco nord-atlantico, atteso tra 4 e 6 Agosto, potrebbe avere degli strascichi nel Mediterraneo, andando a modificare parzialmente l'assetto barico.

L'anticiclone africano avrà molte difficoltà nel riprendersi in mano l'Italia, ma non dobbiamo dimenticare che resterà comunque alla finestra, tra Tunisia, Algeria e Marocco ad un passo dal Mediterraneo. Con questo vogliamo dire che basterebbe un piccolo sussulto sub-tropicale per rispedire un po' di gran caldo sulla nostra penisola.

Per il momento questo scenario non è molto presente, ragion per cui possiamo tracciare una linea di tendenza calda ma senza gravi eccessi. Dopo il 10 Agosto la pressione andrà man mano aumentando sull'Italia, mentre le perturbazioni prediligeranno il centro-nord Europa e al più potrebbero lambire l'arco alpino.

Le temperature saranno in media su gran parte dell'Italia, specie al centro e al nord, mentre al sud e sulle isole potrebbero risalire di qualche grado oltre le medie del periodo:

Anche nel periodo di Ferragosto non si intravedono particolari sconquassi del meteo: l'alta pressione potrebbe avvolgere quasi tutta Italia, lasciando spazio solo a qualche temporale pomeridiano e serale.