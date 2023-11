Giovedi NEVICATE a quote molto basse al nord e venerdi con il MALTEMPO

In bella evidenza la perturbazione che approccerà l'Italia nella mattinata di giovedi 30 novembre:

Sarà preceduta da un ventaglio di correnti meridionali che potrebbe sovrapporsi ad un cuscino di aria fredda che ristagnerà a livello del suolo sulle regioni settentrionali, segnatamente sul nord-ovest. Tutto ciò potrebbe favorire deboli spruzzate di neve nella mattinata di giovedi su alcune aree del settentrione, prima che l'avvicinamento del fronte faccia salire le temperature ed ovviamente anche la quota neve.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 30 novembre:

Ecco i fiocchi di neve che potrebbero scendere attorno ai 200 metri tra il Piemonte nord-occidentale, la bassa Val d'Aosta e l'alta Lombardia. Non si escludono episodi di pioggia mista a neve anche su alcune aree della fascia pianeggiante. Nell'arco della giornata la quota neve tenderà a rialzarsi in quanto il cuscino freddo verrà in parte eroso. Sul resto del settentrione piogge sparse anche a carattere di rovescio sulla Liguria e sul Friuli, ma con quota neve elevata.

Rovesci saranno possibili anche sull'alta Toscana e più isolatamente lungo il resto del Tirreno e le aree interne, con quota neve oltre i 2000 metri stante il richiamo di correnti miti meridionali. Sul resto d'Italia tempo asciutto e mite.

Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 1 dicembre:

Maltempo al nord e sull'alta Toscana con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Quota neve in salita fino a 1200 metri sulle Alpi, oltre i 1500-1600 metri sull'Appennino Ligure e settentrionale. Rovesci anche nelle zone interne del centro e piovaschi sulla Sardegna, per il resto nubi sparse e tempo nel complesso asciutto e mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località