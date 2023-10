GiovedÃ¬ e venerdÃ¬ ATTENZIONE: due giornate da BOLLINO ROSSO per il MALTEMPO in Italia!

Di seguito, la mappa sinottica della situazione estrapolata per la mezzanotte su venerdi 3 novembre:

Da tempo non si vedevano depressioni di questo tipo nel periodo autunnale. Una vera e propria tempesta colpirà l'Europa centro-occidentale! L'Italia non starà a guardare, anzi si troverà ad affrontare un'ondata di maltempo abbastanza pesante che giovedi colpirà segnatamente il nord, mentre venerdi anche il centro-sud.

Avremo anche una novità nel campo delle temperature che dovrebbero scendere e consentire le prime nevicate sulle Alpi a quote non più elevatissime. Non si potrà però ancora parlare di freddo.

Iniziamo la nostra analisi mostrando la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 2 novembre:

Si rischieranno NUBIFRAGI tra l'alto Veneto, il Trentino, il Friuli, la Liguria centro-orientale e l'alta Toscana. Forti rovesci tra alto Piemonte e alta Lombardia, nonchè sulla Sardegna occidentale. Piovaschi o rovesci anche lungo il Tirreno e le aree interne fino alla Campania, per il resto tempo asciutto. Neve sulle Alpi in media tra i 1500 ed i 1800 metri.

MASSIMA ATTENZIONE ai forti venti di Libeccio con mari in cattive condizioni. Mareggiate sul Ligure e l'alto Tirreno.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 3 novembre:

Rovesci sul settore centro-orientale del nord ad eccezione della Romagna. Rovesci anche lungo tutto il Tirreno, anche forti nelle aree interne. Acquazzoni altresì possibili sulla Sardegna occidentale e sulla Sicilia settentrionale. Altrove tempo asciutto.

Attenzione ai venti forti in prevalenza occidentali, con mari in cattive condizioni e mareggiate lungo le coste esposte. Temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

