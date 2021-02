GELICIDIO impressionante in Francia!

E' allerta rossa almeno sino a sabato sulla regione della Bretagna nel nord-ovest della Francia, dove dopo l'ondata di gelo degli ultimi giorni, è giunta da ovest aria mite che però non è riuscita a scalzare la massa d'aria gelida presente al suolo. Ne è derivata la classica ma pericolosissima situazione della "pioggia congelantesi".

In pratica la precipitazione parte pioggia in quota, dove l'aria è decisamente mite, e non riesce più a trasformarsi in neve anche raggiungendo gli strati d'aria fredda sottostanti, congelando all'istante all'impatto con il suolo ghiacciato.



Ne deriva così la formazione di una patina di ghiaccio che va da pochi millimetri sino ad un centimetro, determinando pesanti disagi alla circolazione stradale, pericolose cadute di pedoni, danneggiamento dei cavi che conducono la corrente elettrica; il peso di questa massa ghiacciata può provocare schianti o comunque danni alla vegetazione.



In Francia la perturbazione che da stasera raggiungerà anche l'Italia sta portando invece neve sul Massiccio centrale e recherà a breve una nevicata anche generosa tra Lione e Grenoble e in genere su tutta la regione "Rodano-Alpi-Alvernia".