Fuga di gas dal Nord Stream: vasta nube di metano sovrasta la Scandinavia, arriverà anche in Italia

E' prevista arrivare anche in Italia parte della vasta nube di metano sprigionata in seguito alla fuga di gas del 27 Settembre dai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Attualmente una grande quantità di metano sovrasta i cieli della penisola scandinava, ovvero Svezia e Norvegia, e nelle prossime ore, probabilmente fra stasera e domani, questa raggiungerà anche il Mediterraneo.

Il suo arrivo comunque non rappresenta alcun pericolo, né di inquinamento né per la salute dei cittadini, in quanto la nube si è molto diluita in atmosfera. Lo dichiara Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, commentando i dati del rapporto dell'Istituto Norvegese per la ricerca sull'aria (Nilu), in base ai quale la nube si è divisa in due parti.

Preoccupa invece il possibile impatto sul clima, in particolare sul Nord Europa. Le quantità di metano presenti in atmosfera sono a “livelli record”: secondo i calcoli di Stephen Matthew Platt, scienziato del clima presso l`istituto norvegese di ricerca sull`aria Nilu, si tratta di circa 40.000 tonnellate di metano rilasciate. Stime poi aggiornate a a 80mila tonnellate di gas serra: si tratta di più di quattro volte le emissioni annue di metano nazionali norvegesi dell`industria petrolifera e del gas. “Non abbiamo mai visto nulla di simile in nessuno dei nostri osservatori”, ha affermato la ricercatrice di Nilu, Cathrine Lund Myhre.