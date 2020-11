FREDDO: grossi PASSI AVANTI nel comparto russo-siberiano...

L'inverno, quello vero fatto di neve, ghiaccio e gelo, sta scaldando i motori su tutto il comparto Russo-Siberiano con qualche estensione all'estremo lembo orientale europeo.

Rispetto ad una settimana fa il freddo ha guadagnato terreno verso levante ed ora spuntano temperature di tutto rispetto segnatamente sulla Russia.

Ecco la mappa delle temperature registrate nelle prime ore del mattino in Europa e sulla vicina Russia. Si consiglia di ingrandire la mappa per avere un maggiore riscontro visivo.

A parte un po' di freddo sulla Romania, in Europa non sono ancora presenti valori sottozero...anzi, sul Mediterraneo ed alcuni Paesi dell'Europa occidentale abbiamo minime a due cifre, cosa non propriamente normale per il periodo.

Il freddo vero si staglia ad est del Mar Nero, come se fosse un muro. Notate i valori attorno a -15/-20° sull'estrema destra dell'immagine, segno che il vero inverno si sta svegliando.

Per il momento non sono attese visite del freddo sul nostro Continente, ma è bene tenere controllato quel lago gelido perchè potrebbe dare sorprese anche da noi in futuro.

