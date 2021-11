FREDDO e NEVE dopo il 20: quanto c'è di vero in questa previsione?

Nuovo COLPACCIO questa mattina del modello americano verso il freddo e la neve. L'irruzione fredda con annesso maltempo viene contemplata dopo il giorno 20 novembre. Vi mostriamo subito le temperature a 1500 metri estrapolate dallo scenario ufficiale del modello americano per domenica 21 novembre:

Sul nord Italia e parte del centro andrebbero in scena isoterme a 1500 metri comprese tra -3 e -5°, il tutto in un contesto non secco, ma perturbato. Facile quindi prevedere l'arrivo della neve a bassa quota su queste aree.

Quando è attendibile questa previsione? E' palese che l'eccessiva distanza previsionale deve essere tenuta in considerazione. Tuttavia, analizzando la mappa dei quantili probabilistici, il modello americano estrapola uno scenario simile per il 23 novembre, ma con una probabilità BASSA, appena del 25%

C'era ovviamente da aspettarselo...

Se però analizziamo piu nel dettaglio il freddo in arrivo, ci accorgiamo che la probabilità che almeno l'isoterma 0° a 1500 metri interessi l'Italia nel periodo suddetto non è poi cosi bassa:

Per martedi 23 novembre, la probabilità che l'isoterma 0° a 1500 metri interessi il nord e parte del centro, si aggira sul 50%, di conseguenza MEDIA. Il resto d'Italia viaggia al momento su una probabilità del 40%, quindi MEDIO-BASSA, mentre le Isole viaggiano al 30% di probabilità, quindi BASSA.

MORALE: un'ondata di freddo e neve come viene vista questa mattina dallo scenario ufficiale del modello americano ha probabilità BASSA di verificarsi, attorno al 20-25%. Invece, la probabilità che entri la 0° a 1500 metri al nord nel periodo suddetto, ha una probabilità del 50%, quindi MEDIA; altrove si viaggia tra il 30 e il 40%, quindi probabilità BASSA.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-fine-settimana-ci-sar-maltempo-sulla-tua-regione-/92139/