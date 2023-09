FORTI TEMPORALI in vista: sabato di MALTEMPO su alcune regioni italiane

Sarà un sabato movimentato per alcune regioni italiane. Le mappe a nostra disposizione mostrano la risalita di un nucleo temporalesco che dal Mediterraneo occidentale dovrebbe spostarsi verso nord-est ed impattare sull'Italia centro-settentrionale. Per ciò che concerne le aree maggiormente interessate ci sono ancora leggere discrepanze tra gli elaborati, ma complessivamente il passaggio viene confermato nella sua interezza.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 16 settembre secondo il MODELLO EUROPEO

Secondo questo elaborato, i fenomeni più intensi colpirebbero il Golfo Ligure, risalendo poi verso il basso Piemonte e la bassa Lombardia. Alcuni temporali sarebbero presenti anche nelle aree interne dell'Italia centrale, senza escludere locali piovaschi sulla Sardegna. Su tutte le altre regioni non dovrebbe piovere con il sole dominante sugli eventuali annuvolamenti, sotto l'egida di temperature ancora piùttosto elevate.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni nell'arco della medesima giornata, ma secondo il modello inglese UKMO:

Le aree di impatto delle precipitazioni saranno grossomodo le stesse, anche se questo modello marginalizza maggiormente i fenomeni sul nord-ovest, senza interessamento di altre aree italiane ad eccezione di qualche piovasco sulla Sardegna, ma cose di poco conto. I temporali più forti si scatenerebbero tra la Liguria centro-occidentale, l'ovest della Lombardia e il Piemonte.

La tesi che ci sembra più corretta comunque è quella del modello europeo, ovvero con un interessamento più ampio delle aree del centro-nord della nostra Penisola. Nella giornata di domani daremo comunque il responso definitivo, non mancate!

RIASSUMENDO: Sabato 16 settembre sarà una giornata da tenere d’occhio per le previsioni meteo. Un nucleo temporalesco risalirà dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia centro-settentrionale, portando pioggia e temporali su alcune regioni. Secondo il modello europeo, i fenomeni più intensi colpiranno il Golfo Ligure, il basso Piemonte, la bassa Lombardia e le aree interne dell’Italia centrale. Secondo il modello inglese, invece, i temporali saranno più concentrati tra la Liguria centro-occidentale, l’ovest della Lombardia e il Piemonte. In entrambi i casi, il passaggio temporalesco viene confermato nella sua interezza. Su tutte le altre regioni italiane non dovrebbe piovere, con il sole dominante sugli eventuali annuvolamenti. Le temperature resteranno ancora elevate su gran parte della Penisola, con valori sopra la media stagionale.

