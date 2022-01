Forti NEVICATE in arrivo ad inizio febbraio, ecco le regioni e le quote colpite

Il mese di febbraio è sempre più intenzionato ad esordire col maltempo su tante nostre regioni a causa dell'ennesima irruzione artica relativamente rapida. La perturbazione, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo, penetrerà nel Mediterraneo tra la sera del 31 gennaio e martedì 1 febbraio, portando con se non solo un netto calo termico ma anche piogge, acquazzoni e nevicate.

L'irruzione fredda irromperà in gran parte dai Balcani ed in minima parte dalla Valle del Rodano, dando così vita ad una depressione nel Tirreno settentrionale in rapido movimento (ed in costante intensificazione) verso sud-est.

Con questo movimento, ecco che la depressione porterà piogge diffuse dapprima al centro Italia e successivamente al sud.

Grazie al repentino calo delle temperature tornerà la neve in Appennino, a tratti fino a quote collinari.

I primi fiocchi arriveranno lunedì tra pomeriggio e sera sull'Appennino settentrionale tra Liguria, Emilia e Toscana, ma a quote relativamente alte (indicativamente oltre i 900-1000 metri). Primi fiocchi anche in Abruzzo, Umbria e Lazio oltre i 1500-1600 metri.

Nella notte tra lunedì e martedì l'aria fredda invaderà tutta Italia e farà scendere vertiginosamente la quota neve su Lazio, Abruzzo, Molise: qui nevicherà fin verso i 700 metri, con locali episodi anche più in basso attorno ai 400-500 metri durante i fenomeni più intensi. Residui fiocchi su Toscana, Romagna, Marche e Umbria fino in collina.

La neve imbiancherà anche l'Appennino meridionale nel corso di martedì: i fiocchi bianchi scenderanno sin verso i 600-700 metri su Campania, Puglia, Basilicata, mentre in Calabria e Sicilia potrà nevicare abbondantemente oltre i 900-1000 metri di altitudine.

Gli accumuli più importanti riguarderanno l'Appennino centro-meridionale oltre i 1000 metri: ci aspettiamo un fresco manto nevoso superiore ai 30-40 cm tra Abruzzo e Molise, così come su Basilicata meridionale e Calabria (specie tra Pollino e Sila).

Non dimentichiamo l'arco alpino: i settori di confine assisteranno a forti nevicate lunedì, con accumuli abbondanti specie in Valle d'Aosta, Lombardia e Alto Adige. Locali nevicate prodotte da nubi in sfondamento verso il versante meridionale potranno imbiancare i settori interni della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano.