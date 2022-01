MALTEMPO: tra lunedi e martedi PERTURBAZIONE abbastanza ENERGICA sull'Italia

Lo spostamento dei massimi di pressione in Atlantico consentirà un passaggio perturbato sull'Italia tra lunedi 31 gennaio e martedi 1 febbraio. Purtroppo le regioni settentrionali verranno interessate poco da questa perturbazione, mentre il grosso si concentrerà al centro e al meridione, dove potrebbe nevicare anche a quote basse.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra lunedi 31 gennaio e martedi 1 febbraio:

Ecco la depressione che si formerà sulle regioni centrali dove il tempo sarà anche perturbato. Il settentrione invece verrà interessato quasi subito da venti di caduta dalle Alpi che contribuiranno a seccare ullteriormente i terreni, facendo anche aumentare il rischio incendi.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 31 gennaio:

Regioni settentrionali saltate dai fenomeni, a parte piovaschi tra la Liguria orientale e l'Emilia Romagna e le solite nevicate sui settori confinali e l'alta Val d'Aosta.

Rovesci e qualche temporale al centro, con quota neve tra i 900 e i 1200 metri in fase iniziale. Rovesci anche sulla Campania e la Calabria Tirrenica, nonchè sulla Sardegna dove soffieranno forti venti di Maestrale. In attesa per il momento le regioni del medio-basso Adriatico ed il restante meridione.

Attenzione ai venti forti tra ovest e nord-ovest con mareggiate lungo le coste esposte, non farà ancora freddo.

Martedi 1 febbraio i fenomeni si sposteranno verso sud. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata suddetta:

Tempo perturbato con rovesci intensi tra Abruzzo, Molise e Lucania. Rovesci anche sulla Calabria e la Sicilia settentrionale. Quota neve sui 400-500 metri tra Abruzzo e Molise, 600 metri tra Puglia e Lucania, 800-1000 metri su Calabria e nord Sicilia. Attenzione ai forti venti tra nord e nord-est con mari in cattive condizioni.

Al nord invece tempo secco e sereno per probabili venti di caduta dalle Alpi. Bel tempo anche sulla Toscana ed in tendenza anche su Marche, Lazio e Sardegna. Temperature in calo ovunque e miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località