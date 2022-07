Forte peggioramento VENERDI' su diverse regioni, possibile un altro temporale a mesoscala

Il nord Italia è tornato a fare i conti con i temporali, seppur solo per poche ore. Ieri, in particolare, è transitato un forte temporale MCS (Mesoscale convective system), ovvero un ammasso di celle temporalesche ravvicinate che costituiscono un unico gigantesco temporale dal diametro di alcune centinaia di chilometri.

Tale sistema temporalesco, sviluppatosi in seno alle correnti più fredde arrivate alle altissime quote dall'Atlantico, ha dapprima approcciato il nordovest per poi dirigersi ad est dispensando piogge, grandinate e forti raffiche di vento. Gli accumuli di pioggia sono stati molto altalenanti e disomogenei, tanto che in alcune locali si registrano picchi di 70 mm, in altre addirittura zero.

Nel corso della settimana l'instabilità non verrà certamente a mancare! Tra oggi, mercoledì e giovedì i temporali a macchia di leopardo continueranno ad interessare il nord, come specificato in questo articolo.

Tra venerdì e le prime ore di sabato, invece, scorrerà un altro sistema più organizzato grazie ada piccola ma insidiosa saccatura fresca che troverà sul nord Italia il punto di massima instabilità.

Sono in aumento le possibilità di un altro vasto sistema temporalesco sul nordovest nel corso di venerdì, il quale entro sera potrebbe facilmente inglobare anche il nordest.

Anche in questo caso potremo fare i conti con isolati nubifragi, grandinate e fortissime raffiche di vento. Sabato gli ultimi fenomeni interesseranno il nordest e a sprazzi le regioni adriatiche, dopodiché il tempo migliorerà ovunque.