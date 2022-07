TEMPORALI: tra mercoledì e giovedì SHOW TEMPORALESCO su diverse regioni!

Ecco la piccola crisi del campo barico che si manifesterà nella giornata di domani, mercoledi 27 luglio, in Italia:

Non si tratta di una vera e propria perturbazione, ma solo di un cavo d'onda con infiltrazioni di aria più fresca di matrice atlantica. Il contrasto termico con le temperature presenti sul nostro Paese darà luogo a temporali anche forti al nord e nelle aree interne del centro e del meridione sia mercoledi 27 che giovedi 28 luglio.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, mercoledi 27 luglio, secondo il modello americano:

Tra la prossima notte e la mattinata di domani i temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest (Piemonte, Lombardia e in parte la Liguria). Questi fenomeni si attenueranno già in tarda mattinata e nel pomeriggio gli eventuali rovesci o temporali si concentreranno sui rilievi, attenuandosi solo in serata. Temporali essenzialmente pomeridiani scoppieranno tra Umbria, Marche e Abruzzo, sconfinando a tratti lungo le coste adriatiche. Sul resto d'Italia nessun fenomeno.

Temperature in calo laddove agiranno maggiormente i temporali, anche se qualche grado in meno sarà possibile ovunque.

La seconda mappa mostra i temporali attesi in Italia nella giornata di giovedi 28 luglio:

Al nord possibile qualche temporale al mattino sul Golfo Ligure, nel pomeriggio lungo tutti i rilievi con sconfinamenti probabili verso le aree di pianura adiacenti. Temporali essenzialmente pomeridiani invece tra le aree interne del Lazio e l'Abruzzo con sconfinamenti verso il medio Adriatico. Altrove nessun fenomeno.

Temperature ancora in lieve calo con caldo maggiormente sopportabile quasi ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località