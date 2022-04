Focus NORD ITALIA: quanta pioggia cadrà fino a VENERDI MATTINA?

Sono ore convulse per il nord Italia, che freme per vedere cadere un po' di pioggia che, specie sul nord-ovest, non si presenta in maniera adeguata da oltre 4 mesi. Le campagne sono allo stremo e la pioggia per molte aree del settentrione è diventata una meteora benedetta e necessaria per dare un po' di fiato ai campi polverosi, dopo mesi di alta pressione e favonio.

Quanto pioverà sul nord Italia fino alla prima mattinata di venerdi? Proviamo a dare una stima dei millimetri che cadranno secondo il modello AROME che solitamente risulta abbastanza preciso.

In basso trovate la scala dei millimetri. Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

MOLTO BENE il Cuneese e il basso Torinese, che dovrebbero accumulare fino a 60-70mm in tutto l'evento. Una vera manna per i terreni secchi.

ABBASTANZA BENE le zone di pianura poste a sud del Po e la Liguria, dove gli accumuli varieranno tra 15 e 30mm, qualcosa di più nelle aree interne del ponente ligure dove si arriverà a 50-60mm.

ABBASTANZA BENE anche l'Emilia Romagna, specie la parte centro-occidentale che dovrebbe accumulare tra i 25 e i 40mm di sana acqua.

MALE invece le zone poste a nord del Po e in genere l'arco alpino (fatta eccezione per quello occidentale). In queste aree le piogge potrebbero presentare accumuli sotto i 10mm o addirittura non piovere affatto. Ci riferiamo soprattutto all'alto Piemonte, all'alta Lombardia, all'alto Veneto, al Trentino e Friuli.

ATTENZIONE : le perturbazioni previste sono due. La seconda, che agirà nel fine settimana, dovrebbe dispensare molta pioggia proprio nelle aree dove la prima perturbazione fallirà la sua impresa, vale a dire a nord del Po. Di conseguenza queste regioni dovranno avere ancora un po' di pazienza e la pioggia entro il fine settimana dovrebbe arrivare anche qui.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località