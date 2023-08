Focus MALTEMPO di VENERDI: ecco le aree maggiormente colpite dai TEMPORALI

Di seguito, la mappa sinottica che mostra la situazione attesa in Italia alle ore 14 di venerdi 4 agosto:

La saccatura entrerà con decisione sull'Italia, formando anche un minimo relativo di pressione all'altezza del Mar Ligure. Incastonato al suo interno avremo un lungo sistema frontale che lentamente si muoverà verso levante. Alle ore 14 di venerdi dovrebbe essere sulla verticale del settentrione.

Quali saranno le regioni maggiormente esposte ai temporali? La seconda mappa mostra la sommatoria dalle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata medesima, ovvero venerdi 4 agosto:

La previsione è abbastanza complessa. Iniziamo dal settentrione: le aree maggiormente a rischio temporali saranno la Lombardia, l'est del Piemonte, la Liguria centro-occidentale e quasi tutto il nord-est ad eccezione forse della Romagna. Sul resto del nord i temporali non saranno esclusi, ma risulteranno meno probabili.

Passiamo ora alle regioni centrali: nuclei temporaleschi si formeranno tra il Grossetano e l'Umbria, ma si estenderanno anche alle Marche e al nord dell'Abruzzo nel pomeriggio. Piovaschi sparsi e qualche temporale specie in serata anche nel Lazio. Su tutte le altre regioni fenomeni meno probabili.

Al sud, fatta eccezione per qualche piovasco in arrivo in serata sulla Campania, il tempo sarà buono ed anche abbastanza caldo sulle regioni estreme, stante un temporaneo richiamo di correnti nord africane. Le temperature tenderanno invece a calare al nord e al centro, specie nelle aree dove si verificheranno i temporali più forti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località