Fiammata africana dai primi di maggio: quanto CALDO farà e dove!

La progressiva invasione dell'anticiclone africano, prevista tra il fine settimana e l'inizio della prossima porterà con sé un po' di caldo ma non troppo, dovendo fare i conti con una stagione ancora poco avvezza a concederle grandi exploit di temperatura, fondamentalmente per due motivi: mare ancora piuttosto freddo e soprattutto una corrente da est negli strati medio bassi della troposfera, che conterrà il rialzo delle temperature, facendo affluire aria più fresca ed in parte umida al settentrione e sul medio Adriatico, almeno per la giornata di lunedì 4.



Trattasi peraltro di un segnale di stabilizzazione, quello che in gergo viene definito tecnicamente come "colmamento pressorio", una sorta di inversione di temperatura che, garantendo un rifornimento di aria più fresca nei bassi strati inibisce la convezione, quindi la formazione di nubi cumuliformi, gonfiando l'alta pressione e dunque rafforzandola.



Vediamo allora le temperature previste in quota per lunedì 4 maggio a 1500m secondo il modello americano, si nota chiaramente il rientro di aria un po' più fresca da est che comporterà anche parziali addensamenti a ridosso dei rilievi:

Al suolo al nord si vede proprio questo tipo di influenza che conterrà il rialzo delle temperature massime sul Triveneto e sul medio Adriatico, solo sulla Sardegna interna potremo dire che si tratterà di un pomeriggio prettamente estivo:

Martedì 5 maggio la massa d'aria calda invaderà tutto il centro e il sud a 1500m; nel contempo anche al nord cesserà l'influsso fresco da est e farà più caldo, ecco la mappa a 1500m e poi al suolo; da notare come in quota comunque al nord i valori rimangano più bassi e il riscaldamento in pianura derivi essenzialmente dal grado di continentalità unitamente al generoso soleggiamento e alla lunga durata del di:

Da notare le punte di 29°C in Sardegna, ma anche sul Tirreno i valori potrebbero essere sottostimati di 1-2°C, cosi come nelle grandi aree urbane del nord si potrà facilmente toccare qualche punta di 26°C.