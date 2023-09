Esordio di ottobre da MARE, poi cambia tutto!

Il ritorno dell'anticiclone africano e del caldo è ormai una certezza negli ultimi giorni di settembre e persino all'esordio di ottobre. Fortunatamente, le correnti calde e subtropicali saranno nettamente meno intense rispetto a quelle di qualche settimana fa. Ciò è dovuto a varie ragioni, tra cui la più ovvia: la progressione stagionale che provoca un generale calo delle temperature anche alle latitudini subtropicali del nostro emisfero. In pratica, le masse d'aria diventano progressivamente meno calde, ma ciò non esclude che potremo sperimentare giornate estive con un caldo piacevole.

Negli ultimi giorni di settembre, già a partire da mercoledì e fino al 4 ottobre, vivremo una lunga fase di stabilità guidata da questo vasto campo di alta pressione che dominerà tutta l'Europa centro-occidentale. Le maggiori anomalie termiche si registreranno in Europa centrale, Francia e Spagna, con previsioni che superano i 10° rispetto alle medie tipiche del periodo. In Italia, le anomalie saranno più contenute, e non dovremmo superare i 6-7° al di sopra delle medie tipiche di ottobre.

Prevediamo temperature attorno ai 27-29°, con punte di 30-31° in alcune località del centro e del Nord Italia. D'altro canto, le notti e le serate saranno decisamente fresche, come è tipico in autunno.

Ma quando tornerà il maltempo? E per quanto tempo persiste questo caldo anomalo? Secondo le ultime previsioni dei modelli matematici, una nuova svolta meteorologica potrebbe manifestarsi attorno al 5 ottobre a causa di un indebolimento dell'Anticiclone, influenzato da correnti più fredde provenienti dal Nord Europa.

Il modello europeo ECMWF attualmente suggerisce lo scenario più instabile per la nostra penisola, con significativi scambi meridiani che porterebbero masse d'aria fresca nord-europee verso il Mediterraneo. Queste correnti fresche potrebbero causare non solo maltempo, ma anche un netto calo delle temperature, di oltre 9-10°.

Un'ipotesi simile è avanzata dal modello americano GFS, che intorno al 5-6 ottobre prevede l'arrivo di aria fresca nord-europea in Italia, pronta a provocare un nuovo calo termico.

Tuttavia, queste sono al momento ipotesi a lungo termine e sarà quindi necessario attendere ulteriori aggiornamenti per avere una visione chiara dell'inizio di ottobre.