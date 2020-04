Ecco le anomalie termiche da CAPOGIRO del trimestre invernale in Europa

Siamo reduci da una stagione invernale tra le più miti dell'ultima storia recente In alcune aree d'Europa il trimestre invernale appena passato (dicembre, gennaio e febbraio) ha fatto registrare anomalie al rialzo anche superiori a 5°, uno scarto termico davvero elevato nei confronti della media di riferimento.

Ecco il quadro delle anomalie termiche registrare sul vecchio continente nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio - ovvero durante tutto l'inverno:

Nessuna area dell'Europa ha fatto registrare anomalie termiche al ribasso. Abbiamo opportunamente cerchiato le zone in cui il trimestre medesimo ha chiuso in media; ciò è avvenuto in Irlanda, nella parte settentrionale della Scozia, su alcune aree del meridione italiano e della Penisola Ellenica.

Il resto d'Europa ha avuto anomalie termiche al rialzo più o meno consistenti, addirittura superiori a 5° tra la Svezia, la Finlandia e la vicina Russia.

