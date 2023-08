DURO COLPO all'estate: il MALTEMPO di VENERDI 4 AGOSTO

Di seguito, la mappa sinottica attesa per le ore centrali di venerdi 4 agosto:

Ecco la perturbazione atlantica inserita in una spigolosa saccatura che si muoverà da ovest verso est. E' seguita da aria alquanto fresca proveniente da nord-ovest che nel fine settimana farà calare le temperature su tutta l'Italia. In questa sede proveremo a fornire le prime stime sui fenomeni temporaleschi attesi nella giornata in parola, anche se per una visione più corretta degli eventi previsti si dovrà attendere ancora 24-36 ore.

La mappa mostra la sommatoria dei temporali attesi in Italia nell'arco della giornata di venerdi 4 agosto, secondo le mappe attuali:

Sembrano essere due le aree maggiormente bersagliate dai fenomeni. La prima area comprenderà molte zone del settentrione, ad eccezione forse dei settori più ad ovest ed alcune aree dell'Emilia Romagna, ma lo appureremo nei prossimi giorni.

La seconda area, che si attiverà soprattutto nel pomeriggio, comprenderà parte delle regioni centrali, in modo particolare l'Umbria, le Marche fino all'Abruzzo, senza escludere qualche temporale nelle aree interne di Toscana e Lazio. Ovviamente i temporali potrebbero essere anche intensi ed accompagnati da grandinate e colpi di vento. Su tutte le altre regioni si avranno condizioni di variabilità, ma al momento la probabilità di temporali sembra essere minore.

Temperature in incipiente calo ad iniziare dalle regioni settentrionali, ovviamente più marcato nelle aree raggiunte dai fenomeni più intensi. Un po' di caldo resterà solo al sud e sulla Sicilia, stante un temporaneo richiamo di venti sciroccali dal nord Africa.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località