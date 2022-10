Dov'è la normalità? Anomalie di CALDO eccezionale su quasi tutta l'Europa

Il mese di ottobre potrebbe rivelarsi uno dei più caldi di sempre non solo in Italia ma addirittura in buona parte dell'Europa. La continua persistenza di aree depressionarie nel pieno dell'Atlantico non fa altro che alimentare anomalie positive sul Vecchio Continente, causate di un interminabile flusso d'aria calda che dalle aree sub-tropicali riesce a penetrare con facilità sin nel cuore del Continente.

Tranne qualche giorno di maltempo e di fresco a tratti intenso, prevalgono le giornate più tiepide o addirittura calde, come avvenuto pochi giorni fa tra Spagna e Francia. Addirittura sono stati sfiorari i 33-34°C sulla Francia meridionale, segnando un record storico per il Paese.

Ora l'anticiclone africano sta sovrastando anche l'Italia, ma l'apice del caldo non è ancora arrivato! Le correnti sub-tropicali andranno a rinforzare l'anticiclone tra i giorni di domenica 23 e martedì 25, garantendo un ulteriore netto aumento termico su gran parte d'Italia, in particolare al centro e al sud. Le anomalie, in tal caso, saranno davvero notevoli: si prospettano tra i 6 e i 9°C oltre le medie del periodo!

Ma non è tutto: entro il week-end l'aria più tiepida invaderà buona parte dell'Europa, mantenendo ben lontane le prime correnti fredde artiche. Le uniche note instabili e fredde le ritroveremo nel pieno dell'Atlantico e sull'estremo nordest della Scandinavia e della Russia europea.