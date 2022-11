DICEMBRE: torna davvero l'alta pressione?

Nelle code delle simulazioni modellistiche sembra prendere sempre più piede l'ipotesi del ritorno dell'anticiclone, seppur non per periodi esageramente lunghi.

L'ipotesi è sostenuta sia dal modello americano GFS che dall'inglese ECMWF, anche con le rispettive medie degli scenari. Questo lascia intendere che le possibilità che l'anticiclone torni in Italia siano piuttosto alte.

Ma quando? L'anticiclone potrebbe espandersi sul Mediterraneo centrale nel periodo tra 4 e 7 dicembre, subito dopo almeno altre due perturbazioni destinate a regalare piogge su tante nostre regioni. Ricordiamo, infatti, che prima bisognerà fare i conti con un ciclone sul finire di novembre e subito dopo con un altra perturbazione atlantica nei primi giorni di dicembre (leggi qui).

A partire da domenica 4 dicembre ecco che il maltempo potrebbe pian piano allontanarsi a favore dell'anticiclone africano che riporterebbe la stabilità ed un graduale aumento delle temperature. Non dovremo aspettarci aria mite, sia chiaro! L'anticiclone sarà blando e sufficiente solo per donare un po' di stabilità dell'aria. Le massime potranno essere comprese tra i 12 e 18°C, eccetto le aree in cui avremo nebbie persistenti, dove farà nettamente più freddo.

Il rischio nebbia, infatti, tornerà piuttosto presente nel periodo anticiclonico, soprattutto in pianura Padana e nelle valli. Di notte e all'alba farà molto freddo su tutto lo Stivale, proprio perchè l'anticiclone favorirà i fenomeni dell'irraggiamento notturno e dell'inversione termica. Queste le massime previste martedì 6 dicembre:

Con buona probabilità potrebbe trattarsi solo di una comparsa fugace dell'anticiclone. Già dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, il tempo potrebbe peggiorare su buona parte d'Italia.