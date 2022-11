Pausa troppo BREVE lunedì, altro CICLONE in vista a fine NOVEMBRE

Mentre la pioggia continua a bagnare tante località del Meridione, e dopo l'alluvione lampo che ieri ha colpito duramente l'isola di Ischia, lo sguardo volge inevitabilmente all'altro intenso peggioramento che si concretizzerà tra 29 e 30 novembre.

Un altro ciclone, ancor più intenso che poche ore fa si è sviluppato nel basso Tirreno, avvolgerà gran parte del sud e tante località anche al centro Italia. Avremo una pausa davvero breve, concentrata nella giornata di lunedì e nemmeno per tutte le 24 ore: già da lunedì sera avremo un deciso aumento delle nubi sul lato tirrenico e al nord, mentre qualche pioggia e qualche rovescio approccerà basso Piemonte, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio.

L'aria fredda nord europea affluirà nel mar Tirreno dopo aver attraversato la Francia, e proprio nei pressi della Sardegna darà vita ad un ciclone che si approfondirà rapidamente tra martedì 29 e mercoledì 30. Questo ciclone sarà più lento rispetto a quello in transito adesso, pertanto dovremo aspettarci una maggior persistenza delle precipitazioni ed una maggior probabilità di fenomeni intensi.

MARTEDI' 29 - Piogge sparse su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna. Fiocchi di neve tra Liguria, Emilia, basso Piemonte oltre 700-900 metri. Forte peggioramento su Sicilia, Calabria, Basilicata con piogge e locali forti temporali. Dalla sera peggiora anche su Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche.

MERCOLEDI' 30 - Maltempo diffuso su tutto il sud, rischio nubifragi sui versanti ionici, temporali sparsi e forti anche in Campania. Piogge su Molise, Abruzzo, Marche meridionali. Piogge sparse in Sardegna e Lazio. Migliora sul resto d'Italia.

Nevicate abbondanti in Appennino oltre i 1000-1200 metri.