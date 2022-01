Cosa ci riserverà FEBBRAIO? Ecco le ultime PROIEZIONI...

Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terre emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Febbraio farà vedere spunti invernali di buon interesse o si comporterà come un mese scialbo, scivolando verso la primavera? Lo chiediamo al prestigioso centro di calcolo ECMWF. Secondo le ultime elaborazioni, non ci sono buone notizie per gli amanti del freddo, del gelo e della "normalità climatica" in genere.

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste in Europa (e non solo) valide per tutto il mese in questione:

Tutto questo rosso non fa di certo ben sperare...anzi! Sull'Europa centro-settentrionale si prevedono anomalie al rialzo comprese tra 2 e 4°. In Italia si andrà invece dal mezzo grado sopramedia del meridione a circa 1 grado - 1 grado e mezzo di esubero termico del settentrione.

Poco confortante appare anche il quadro precipitativo previsto:

A parte le regioni settentrionali che dovrebbero avere una pluviometria attorno alla media, il resto d'Italia potrebbe presentare un sottomedia precipitativo piuttosto rilevante, specie tra il medio e il basso Tirreno. Pioverà invece molto sulle Isole Britanniche, il Mare del Nord e la Scandinavia, in accordo con un flusso occidentale alto.

