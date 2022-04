Correnti atlantiche SCOMPARSE dalla scena europea; quando potrebbero tornare?

I primi giorni di aprile avrebbero dovuto portare la tanto sospirata svolta nello stato del tempo, con il ritorno nelle piovose perturbazioni da ovest. Fu così nel 1990, quando un mostro anticiclonico distrusse l'inverno e compromise anche tutto il mese di marzo; ad aprile però le cose cambiarono e le perturbazioni si fecero vive con molta pioggia al seguito.

Quest'anno, nemmeno aprile sembra in grado di sbloccare una situazione a dir poco incancrenita che sta andando avanti da oltre 4 mesi! Le perturbazioni atlantiche ci provano, arrivano all'altezza dell'Iberia, per poi accartocciarsi su loro stesse con un modus operandi alquanto irrazionale, lasciando alla nostra Penisola solo le briciole.

Questa situazione sta causando una siccità senza precedenti su alcune aree del settentrione, soprattutto al nord-ovest. Piemonte, Lombardia, Liguria sono le regioni che maggiormente soffrono di questa situazione.

Quando cambierà? Il problema a questo punto non è QUANDO cambierà, ma SE cambierà. Le prospettive per un cambiamento nella terza decade di aprile ci sono, ma il problema principale è la poca affidabilità delle mappe a medio e lungo termine in nostro possesso.

Il cambiamento sulla carta è comunque presente: la media degli scenari del modello americano per venerdi 22 aprile mostra ciò che si vorrebbe vedere ad una scadenza temporale decisamente inferiore!

Un canale depressionario che dal vicino Atlantico si allunga verso il bacino centro-orientale del Mediterraneo. Una mappa del genere sarebbe garanzia di piogge estese ed a più riprese sull'Italia, specie al nord. Le probabilità di realizzo di questa situazione, visti anche i recenti flop con inevitabili rinvii, non supera il 25-30%, quindi bassa!

Nei prossimi giorni vedremo se poter aumentare un po' questa percentuale, alla luce delle nuove emissioni dei modelli. Continuate a seguirci!

