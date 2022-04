METEO PASQUA: via l'alta pressione, INSTABILITA' in agguato sull'Italia!

Dopo una settimana di sole e di mitezza, sfortuna vuole che il tempo potrebbe cambiare proprio nel week-end centrale della primavera italica, ovvero a Pasqua.

Tra l'altro non sarà nemmeno un cambiamento utile alla causa piovosa per molte regioni, dato che le perturbazioni atlantiche seguiteranno a latitare sulla scena meteorologica europea ed italica. Si tratterà infatti di un cambiamento da est, alla stregua di ciò che sta avvenendo da oltre 4 mesi sul nostro Paese.

Le rispettive medie degli scenari americana ed europea non hanno dubbi nel proporre una siffatta situazione e le mappe sono praticamente sovrapponibili.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di Pasqua:

La seconda è la media degli scenari del modello europeo valida sempre per la giornata di Pasqua:

I dubbi quindi per una nuova ingerenza fresca dai quadranti orientali sono davvero pochi. Ovviamente la stagione sta avanzando e le masse d'aria in arrivo sull'Italia si comporteranno in modo diverso rispetto ad un eventuale assetto invernale.

Sul fronte delle piogge, questa è la media delle precipitazioni previste in Italia sempre per la giornata di Pasqua:

Il calore del sole scombussolerà parecchio l'assetto delle piogge rispetto a qualche mese fa. I massimi piovosi sembrano concentrarsi al nord, specie sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi Venete, ma si tratterà di rovesci poco utili al fine del ricarico idrico.

Probabilità di pioggia MEDIA anche nelle aree interne del centro e all'estremo sud. Su tutte le altre regioni la probabilità di pioggia sarà BASSA o MOLTO BASSA.

