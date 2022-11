CONFERME: inizio settimana con FORTE MALTEMPO sull'Italia

Ecco la mappa delle isobare al suolo prevista dal modello americano per le prime ore del mattino di martedi 22 novembre, attorno alle ore 7:

Notiamo una depressione molto profonda (989mb) posizionata sulla parte orientale del Mar Ligure. Il ventaglio di isobare che si dipartiranno da questo ipotetico centro testimoniano la presenza di forti venti al suolo che investiranno l'Italia da nord a sud. Al nord avremo anche un marcato calo delle temperature e sul nord-ovest la neve potrebbe cadere anche a quote piuttosto basse.

Dal punto di vista degli accumuli piovosi, questa è la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 22 novembre, secondo il modello americano.

Precipitazioni forti al nord, lungo il Tirreno, nelle aree interne e sulla Sardegna, addirittura molto forti sul Friuli. Come vedete, saranno davvero poche le aree che non riceveranno piogge e limitate alle regioni estreme meridionali. Come anticipato poco sopra, arriveranno anche nevicate al nord e sull'Appennino settentrionale a quote interessanti, che approfondiremo in altra sede.

La perturbazione sarà intensa, ma piuttosto veloce e nella giornata di mercoledi 23 novembre lascerà già l'Italia alla volta della Penisola Balcanica.

