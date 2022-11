Tutto il MALTEMPO del fine settimana in Italia!

Si sta organizzando in queste ore la perturbazione che nel fine settimana metterà sotto torchio alcune aree della nostra Penisola, segnatamente il centro e il meridione. Al nord, dove c'è il maggior bisogno di acqua, il fronte purtroppo non darà effetti se non in casi locali.

La giornata peggiore sarà quella di sabato 19 novembre. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Al nord, fatta eccezione per la Romagna dove avremo dei rovesci, il tempo sarà asciutto, così come sull'alta Toscana. Scarsi fenomeni anche sulle regioni estreme, tra cui la Sicilia e il Golfo di Taranto. Su tutte le altre regioni avremo condizioni di forte maltempo con rovesci e temporali anche consistenti che si concentreranno tra il basso Lazio e la Campania, dove si temono nubifragi.

Le temperature tenderanno a scendere sotto l'incedere del fenomeni. Ventilazione ovunque sostenuta e mari in condizioni non ottimali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domenica 20 novembre:

Al nord tutto secco a parte qualche rovescio sulla Romagna. Tempo instabile al centro e sulla Sardegna con piovaschi alternati a pause asciutte e tendenza a miglioramento. Maltempo invece al sud specie su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia con rovesci anche consistenti. Ulteriore calo termico ovunque stante l'orientamento delle correnti dai quadranti settentrionali.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località