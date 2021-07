COLPO di SCENA! Rischio TEMPORALI INTENSI la prossima notte su alcune regioni, vediamo quali...

Sembrava tutto "a posto", con l'alta pressione a dirigere le operazioni in Europa ed in Italia. Ad una attenta analisi e con l'ausilio di alcuni modelli, ci si accorge invece che non tutti i tasselli combaciano per avere la stabilità completa sulla nostra Penisola.

Osserviamo l'ultima immagine satellitare a scala europea:

Ci inchiniamo davanti alla maestosità dell'alta pressione; tuttavia, tra il Golfo del Leone e le Alpi occidentali si indovina una piccola area instabile, ovvero una zona con temperature in quota più fredde rispetto alle aree circostante.

Il gigante (l'alta pressione) si farà sorprendere dal topolino? Alcuni modelli a nostra disposizione (non tutti) sono propensi a credere che la suddetta area instabile possa provocare tra la serata odierna e la prossima notte un'ondata temporalesca su parte delle regioni settentrionali, come mostra questa mappa estrapolata dal modello europeo.

I temporali potrebbero svilupparsi su alcuni settori del Piemonte e della Lombardia, preferibilmente a nord del Po. Qualche focolaio temporalesco potrebbe interessare anche il Triveneto; all'asciutto invece la Liguria e l'Emilia Romagna.

I fenomeni sulle pianure dovrebbero attenuarsi al sorgere del sole, mentre nel pomeriggio di domani, giovedi 22 luglio, si trasferiranno in prossimità delle aree montuose. La mappa estrapolata dal modello europeo per il pomeriggio di giovedi 22 luglio mostra molto bene ciò che abbiamo detto:

Temporali su Alpi, Appennino Ligure e settentrionale, nonchè su parte di quello centrale. In pianura invece, stante una lieve inversione in quota, non avremo fenomeni se non nelle vicinanze dei rilievi.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/week-end-malessere-e-caldo-insopportabile-ecco-le-regioni-pi-a-rischio/91104/