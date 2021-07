Week-end: MALESSERE e CALDO INSOPPORTABILE! Ecco le regioni più a rischio

Ecco l'impronta della nuova ondata di caldo intenso attesa in Italia nel prossimo week-end; la mappa si riferisce alle ore centrali di domenica 25 luglio:

Si tratta delle temperature che raggiungeremo a 1500 metri di quota.

Il giochino sarà sempre lo stesso: discesa di una saccatura con aria fresca sull'Europa occidentale e conseguente prelievo di aria bollente dal nord Africa, che con un perverso gioco di sponda, ci verrà sparata addosso.

Le isoterme a 1500 metri saranno comprese tra 24 e 26°, ciò potrebbe comportare valori termici prossimi ai 40° su diverse regioni dell'Italia centro-meridionale e sull'Emilia Romagna.

In questa sede prenderemo in considerazione l'indice di calore, ovvero l'indice di disagio da caldo che avremo in Italia nel prossimo fine settimana (per maggiori dettagli si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917/)

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto alle ore 17 di sabato 24 luglio:

MASSIMA ATTENZIONE all'Emilia Romagna e al basso Veneto, dove si prevede caldo INSOPPORTABILE con serio rischio di COLPI di CALORE. Condizioni di MALESSERE FISICO saranno presenti sulla Sardegna, sull'Umbria e le aree interne. In questi settori sarebbero da evitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Al sud e sulla Sicilia andrà un po' meglio con il caldo che sarà "solo" MOLTO FASTIDIOSO.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo previsto per le ore 17 di domenica 25 luglio:

Condizioni di MALESSERE FISICO saranno ancora presenti sull'Emilia Romagna, la Sardegna, le aree interne del centro e tra il Molise e la Puglia (qui con punte di caldo INSOPPORTABILE). Anche in questo caso saranno da evitare le uscite per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Andrà un po' meglio al nord-ovest e sulla Sicilia dove il caldo sarà "solo" FASTIDIOSO.

