Cinque cicloni tropicali nell'oceano Atlantico: non accadeva dal 1971

La stagione degli uragani sta entrando nel vivo, com'è consuetudine nel mese di settembre. La notevole vivacità delle correnti tropicali e l'elevata temperatura delle acque superficiali dell'Atlantico stanno contribuendo fortemente allos viluppo di numerosi cicloni tropicali, come da decenni non accadeva.

Dalle immagini satellitari quest'oggi risultano ben evidenti cinque distinti sistemi tropicali nel solo oceano Atlantico: Sally (ormai ad un passo dagli USA), Paulette, Rene, Teddy e l'ultimo arrivato Vicky.



Paulette e Sally sono i cicloni più organizzati e complessi, già divenuti uragani, mentre i restanti tre sono ancora depressioni e tempeste tropicali in pieno Atlantico, ma destinati anch'essi a muoversi verso i Caraibi nei prossimi giorni dove potranno potenziarsi notevolmente.

La presenza di così tanti sistemi tropicali è da attribuire innanzitutto ai moti particolarmente turbolenti presenti tra il tropico e l'equatore, a largo dell'Africa occidentale, che danno vita alle prime piccole depressioni tropicali destinate poi ad evolversi rapidamente in tempeste e uragani. Inoltre ha un ruolo determinante la grande energia rilasciata dall'Atlantico, il quale mostra temperature superficiali particolarmente alte soprattutto nel mar dei Caraibi dove si superano i 30°C.



La presenza contemporanea di ben cinque cicloni tropicali nell'Atlantico non capitava dal lontano settembre 1971.