CICLONE in azione ad inizio settimana, quanto maltempo su diverse regioni!

Il maltempo si intensifica sempre più sul Nord Italia a causa di una vasta perturbazione atlantica in rapido movimento verso il Mediterraneo. Piove in queste ore su gran parte del Nord-Ovest, dove già ieri abbiamo assistito a temporali violenti, ricchi di grandine e forti raffiche di vento.

È importante chiarire che ci troviamo alle prime fasi di un peggioramento dal chiaro stampo autunnale che potrebbe coinvolgere gran parte d'Italia nel corso delle prossime 72-96 ore. In questo articolo ci concentreremo sulle previsioni meteo all'inizio della nuova settimana, che ci traghetterà ai primi giorni di settembre e all'autunno meteorologico.

Questi giorni risentiranno inevitabilmente delle correnti più fresche provenienti dal Nord Atlantico. Le correnti fresche provenienti dalla Francia si stanno riversando con forza sul Mediterraneo e presto daranno vita a un vortice di bassa pressione profondo e ricco di precipitazioni. Questo ciclone sarà particolarmente evidente lunedì nel medio-alto Tirreno, dove potrebbe raggiungere una pressione vicina ai 991 hpa.

Valori di pressione così bassi in estate rappresentano certamente un'eccezionalità. Attorno a questo vortice di bassa pressione ruoteranno spirali nuvolose ricche di precipitazioni, che convergeranno principalmente sul Nord Italia e sul medio-alto Tirreno, dove ci aspettiamo gli accumuli di pioggia più significativi.

La giornata di lunedì si preannuncia come la più perturbata, con piogge diffuse e intense su gran parte del Nord, in Toscana e nel Lazio. Secondo il modello americano GFS, per la sola giornata di lunedì si prevedono accumuli di pioggia superiori agli 80-100 mm sulla fascia alpina e prealpina del Nord-Ovest. Si segnala il rischio di temporali localmente violenti per Lazio e Toscana, dove sono previste anche forti raffiche di vento. Nel frattempo, le regioni del Sud vivranno le ultime ore di caldo in attesa del calo termico che inizierà dalla serata.

La giornata di martedì sarà ancora caratterizzata da maltempo, soprattutto sul Nord-Est e sulle regioni centrali, poiché il ciclone si sposterà lentamente sull'Adriatico centro-settentrionale. Ci sarà un miglioramento graduale sul Nord-Ovest dopo le abbondanti piogge delle ore precedenti. Nel frattempo, l'aria fresca avrà ormai pervaso tutta la penisola e le alte temperature saranno solo un ricordo.