Capodanno con CALDO record sull'Europa, l'inverno potrebbe ripresentarsi a gennaio

Una eccezionale ondata di caldo anomalo sta per interessare l'Europa. A cavallo tra gli ultimi giorni del 2021 ed i primi del 2022 l'Europa verrà interessata da un vasto anticiclone accompagnato da temperature elevate. Si tratta a tutti gli effetti di una massa d'aria subtropicale che riuscirà a conquistare il vecchio continente in maniera sorprendentemente facile per il periodo stagionale in cui siamo.



A partire da domani, mercoledì 28 dicembre, l'aria calda subtropicale conquisterà l'Europa occidentale, con un sensibile aumento delle temperature su Francia sud-occidentale, Spagna e Portogallo. Giovedì 30 e venerdì 31 la massa di aria calda raggiungerà anche l'Europa centrale, facendo sentire il suo peso anche sul nostro Paese.

Anomalie di temperatura alla quota di circa 1500 metri previste dal modello americano per la sera di San Silvestro, venerdì 31 dicembre:

La massa di aria calda e secca si farà sentire soprattutto alle quote superiori, in collina e in montagna, con temperature che già entro domani, mercoledì 29, saliranno fino a 8-10°C sopra le medie del periodo. Valori massimi fino a 20-22°C si fanno vedere nelle località interne della Spagna e nel sud-ovest della Francia.



Sull'Europa centrale l'apice di calura anticiclonica verrà raggiunto tra venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio. Le temperature al piano isobarico di 850hpa temperature saranno tra 10-14°C sopra la media stagionale.

Sarà in questo frangente che potranno essere varcati alcuni record assoluti di caldo. Laddove infatti il soleggiamento riuscirà a rompere le inversioni termiche, la temperatura potrebbe raggiungere soglie fino a 20-25°C anche sul nostro Paese. Questo potrebbe succedere con più facilità sull'alto Piemonte, l'alta Lombardia, le prealpi e le vette appenniniche. Sulle Alpi lo zero termico salirà fin verso i 4000 metri di quota . Qui le temperature a scapito del periodo stagionale, saranno del tutto raffrontabili a quelle dell'estate.

Anomalie di geopotenziale alla quota di 500hpa (circa 5500 metri) previste dal modello americano per sabato primo gennaio 2022:

IL TEMPO DEL NUOVO ANNO. Nei primi giorni di gennaio 2022 la circolazione su ampia scala europea potrebbe segnare un cambiamento significativo; i massimi anticiclonici migrerebbero verso l'oceano Atlantico, lasciando libero spazio ad un nuovo ribasso del fronte polare.



Una circolazione più instabile guadagnerebbe terreno anche sul nostro Paese, dapprima attraverso un rinforzo di venti occidentali umidi con piogge sui versanti tirrenici (martedì 4), infine una rotazione del vento dai quadranti settentrionali con tempo instabile e più freddo specie per i versanti adriatici ed al sud (mercoledì 5, giovedì 6).



Non sono nemmeno esclusi scenari di tempo più rigido invernale come quello proposto da questa ipotesi estrema calcolata dal modello americano per il lungo termine. La previsione si riferisce a venerdì 7 gennaio:

Media Ensemble del modello americano riferita a domenica 9 gennaio. Si osserva una depressione dei geopotenziali alla quota di 500hpa (circa 5500 metri) sull'Europa, con l'anticlone oceanico defilato ad ovest:

CONCLUSIONI: Le festività di Capondanno trascorreranno sotto l'influenza di un potente anticiclone accompagnato da temperature assai elevate specie in quota. A farne le spese saranno anche le regioni italiane con temperature molto elevate su Alpi ed Appennino.

Nei primi giorni di gennaio 2022 la bolla altopressoria si attenuerà, lasciando spazio a circolazioni di natura più fredda ed instabile provenienti da nord. A partire da martedì 4 gennaio risentiranno di queste circolazioni anche i paesi dell'Europa meridionale. Nello specifico il nostro Paese e l'area balcanica le temperature sono previste in ribasso e ci saranno diverse occasioni di instabilità.