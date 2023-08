CALDO: farà sul serio dopo Ferragosto!

Il caldo tornerà, è solo questione di tempo. L'Italia sta attualmente vivendo una fase decisamente più gradevole e rinfrescante grazie a correnti settentrionali che tengono a debita distanza l'anticiclone africano.

Questo periodo gradevole proseguirà ancora per qualche giorno, addirittura fino al termine della settimana su diverse regioni, come annunciato qui. L'inizio di una nuova lunga ondata di caldo è stato solo rimandato, ma è chiaro che arriverà come ipotizzato da tutti i principali centri di calcolo.

Quando arriverà effettivamente il caldo intenso? Pare esserci una generale concordanza tra i centri di calcolo riguardo l'arrivo dell'anticiclone africano in Italia. La sua egemonia nel Mediterraneo comincerà tra 14 e 15 Agosto, proprio nel pieno delle vacanze estive per eccellenza.

Sia chiaro, non che prima non farà caldo! Tra 11 e 13 Agosto avremo temperature tra i 26 e 31°C al centro-sud e tra i 27 e 33°C al nord: si tratta di temperature in linea con l'Estate mediterranea o leggermente più calde del normale (sul settentrione). Temperature di questo tipo sono ampiamente sopportabili.

Ma dal 14 Agosto il caldo comincerà ad intensificarsi su tutta Italia, dando così inizio alla prima lunga ondata di caldo di Agosto. Non è chiaro quanto durerà questa avvezione calda sub-tropicale, ma si intravede una fase di picco tra il 16 e il 20 Agosto, quando la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 40°C in diverse località dell'entroterra del centro e del sud. Anche il nord dovrà fare i conti col caldo, ma l'entità sarà da valutare nei prossimi giorni.

Eloquenti le anomalie di temperatura previste tra 17 e 19 Agosto, generalmente comprese tra i +5 e i +9°C rispetto alle medie tipiche del periodo.

Anche la media degli scenari di GFS, al momento la previsione matematicamente più probabile, sembra indirizzata verso la stabilizzazione dell'alta pressione africana sul Mediterraneo: