Caldo estremo: prossima settimana con temperature da record

Potrebbe sembrare il classico allarmismo o sensazionalismo tipico del web, ma non lo è, purtroppo. L'Italia si appresta a vivere realmente una delle più potenti ondate di caldo degli ultimi decenni, quasi del tutto in maniera inaspettata dopo una prima parte di stagione decisamente più gradevole e addirittura parecchio piovosa.

Ma la natura, come sempre, ci sorprenderà e ci farà vivere una settimana, la prossima, molto difficile sia per la durata che per l'intensità dell'ondata di caldo in vista.

L'ondata di caldo, in verità, è già cominciata da giorni e già ci ha fatto vivere alcune giornate parecchio calde e afose. Tuttavia a partire da lunedì ci sarà una ulteriore accelerazione dei flussi caldissimi sub-tropicali, destinati ad avvolgere gran parte d'Italia per quasi tutta la prossima settimana.

Tra lunedì e martedì avanzerà verso l'Italia una massa d'aria estremamente calda, caratterizzata da isoterme a 850 hpa (circa 1600 metri) superiori ai 28°C con punte fino a 30°C. Si tratta di temperature eccezionali e storiche per l'Italia, arrivate dalle nostre parti solo in altre poche occasioni in passato (per l'appunto durante ondate di caldo eccezionali).

Ma andiamo con ordine e vediamo che temperature registreremo lungo lo Stivale nel corso della prossima settimana.

Lunedì 17 il caldo accelera su tutta Italia. Punte di 41-42°C nelle zone interne del sud e delle isole. FIno a 37-38°C al nord, specie su Val Padana orientale.

Martedì 18 ulteriore intensificazione del caldo. Picchi di 40°C in Emilia Romagna, 40-41°C nelle zone interne del centro e al sud. Spuntano valori estremi di 44-45°C in Sardegna.

Mercoledì 19 probabilmente sarà la giornata con maggior estensione del caldo intenso sull'Italia. Spuntano valori massimi fino a 42-43°C in Emilia Romagna, 40°C sul basso Veneto e bassa Lombardia. Fino a 41-42°C nelle zone interne del centro, 42-44°C in quelle del sud, specie sul foggiano. Caldo estremo in Sardegna dove ancora potremo raggiungere punte di 44-45°C nei settori interni. Sulle coste è chiaro che avremo temperature un po' più basse, ma gli alti tassi di umidità renderanno il caldo insopportabile.

Giovedì 20 possibile un leggero calo delle temperature al nord, le quali però resteranno su valori esagerati. Caldo eccezionale in Puglia dove emergono picchi di 44-45°C nel foggiano.

Anche venerdì 21 si prospetta un'altra giornata troppo calda su tutta Italia. Leggermente meno al nord, ma l'afa dirà la sua senz'altro sia di giorno che di sera. Gran parte delle aree interne del sud sono assediate da temperature oltre i 40°C, con picchi fino a 43-44°C:

Insomma come potete ben vedere si prospetta una settimana estremamente calda, non per 24-48 ore bensì per molti giorni consecutivi. Non escludiamo che diversi record storici di caldo (appartenenti in gran parte al nuovo millennio) possano crollare.