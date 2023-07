Caldo eccezionale per giorni, ma spuntano note gradevoli!

Tra circa 48 ore avrà ufficialmente inizio la seconda ondata di caldo intenso della stagione. Non che ora il clima sia fresco, sia chiaro: le temperature sono elevate specie al sud e sulle isole maggiori, ma non si discotano troppo dalle medie del periodo.

Discorso diverso a partire dal week-end, quando un promontorio di alta pressione sub-tropicale si ergerà con vigore su tutto il Mediterraneo fino a sfiorare la Scandinavia, con al seguito masse d'aria molto calde di origine sahariana.

Il caldo diverrà intenso e a tratti eccezionale specie al sud e sulle isole maggiori: qui la colonnina di mercurio potrà raggiungere agevolmente i 38-39°C su molte località, specie quelle interne lontane dalle deboli brezze marine. In alcune località i termometri segneranno temperature di 40-41 o addirittura 42°C: tutto questo tra 11 e 14 Luglio.

Insomma il caldo non andrà sottovalutato nei prossimi 7-9 giorni, poiché andiamo incontro a quella che potrebbe essere la più lunga ondata di caldo di questa prima parte di Estate.

Ma fortunatamente le simulazioni modellistiche ci vengono incontro con scenari quantomeno confortanti. Per l'esattezza il modello americano GFS propone uno sblocco della situazione a metà Luglio, grazie all'avanzata di un fronte fresco nord-atlantico dapprima sull'Europa centrale e a seguire sul nord Italia.

Anche la media degli scenari propone una soluzione simile, ovviamente meno irruenta rispetto alla precedente mappa elaborata dalla corsa ufficiale di GFS.

In tal caso le temperature tornerebbero su valori accettabili, in linea col periodo, al nord Italia: ovviamente lo sbalzo termico non passerà inosservato e i temporali potrebbero rivelarsi molto intensi sul settentrione. Dalle prime mappe disponibili relative agli ipotetici accumuli di pioggia del 15 Luglio, si nota la presenza di fenomeni intensi su parte del nord.