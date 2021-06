Antartide al gelo, raggiunti già -81.2°C a pochi giorni dal solstizio

Tra le due calotte polari quella antartica è senza dubbio quella che meno sta risentendo del riscaldamento globale. A differenza della calotta artica, immersa nel mare e quindi maggiormente soggetta al calore sprigionato dalla superficie marina, la calotta antartica si ritrova in condizioni quasi normali e nonostante manchi ancora una settimana al solstizio d'inverno le temperature sono già molto basse.

Il solstizio d'inverno segna il giorno più corto e più buio per il polo sud, ma non il più freddo: le temperature, infatti, scendono costantemente soprattutto nei due mesi successivi, ovvero nel pieno dell'inverno, grazie alla costante perdita di energia da parte del terreno.

Nonostante questo, possiamo già parlare di temperature molto interessarti sulla calotta antartica: alla stazione JASE-2007 sono stati registrati ben -81.2°C domenica 13 giugno, davvero notevole considerando che l'inverno astronomico ancora deve iniziare.

Il record di temperatura più bassa mai registrata in Antartide è di -93°C nel 2013, ricalcolati a -98°C dopo accurate analisi degli esperti.

